Российские ВС практически вплотную подошли к Часову Яру. ВСУ после отхода из Авдеевки оказались в плачевном положении и проигрывают сражение за сражением по всем фронтам, пишут украинские СМИ.

Сейчас бои продолжаются в районе населенного пункта Ивановское, а также восточнее Лиственного леса. От позиций ВС РФ до Часова Яра всего 500 метров.

Часов Яр стал пристанищем для украинских подразделений, которые были брошены на захват Артемовска (Бахмута). Их наступление оказалось провальным. Сейчас в Часовом Яре командование ВСУ пытается создать ударный кулак, который позволить вновь попытаться контратаковать и отбить не только Артемовск, но и Авдеевку.

ВС РФ в свою очередь намереваются взять город в клещи и заставить ВСУ отступать. Кроме того, взятие Часова Яра позволить продвинуться к Славянску и Краматорску.