Российская армия получила более 7 тысяч беспилотных летательных аппаратов типа «Черника-1» с начала специальной военной операции. Дрон отечественной разработки предназначен для поражения живой силы и автомобильного транспорта противника на расстоянии до 80 километров. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление компании-разработчика.

Отечественный беспилотный летательный аппарат построен по типу «летающее крыло» и способен нести до 700 грамм полезной нагрузки. Предельная дальность полета в один конец составляет порядка 80 километров. На дрон можно установить боевые части различных типов, также разработанные и произведенные в России.

«Дрон “Черника-1” используется для поражения живой силы либо небольших автомобилей. Он разрывается рядом с противником и имеет радиус поражения 20 м», – сообщает представитель компании-разработчика.

Инженеры отметили, что БПЛА «Черника-1» можно запускать, как с рук, так и с помощью катапульты собственной разработки. При этом боевая часть имеет несколько видов детонации: при столкновении с целью, землей, а также отложенный и удаленные режимы.