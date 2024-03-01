Часть дороги, по которой ВСУ снабжают свой гарнизон в Часовом Яре, оказался под огневым контролем российских войск. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Он отметил, что именно по этой дороге ВСУ отправляют боеприпасы, вооружение и провизию всем своим подразделениям на Артемовском направлении. Поэтому сейчас у них возникнут серьезные трудности со снабжением.

Также Кимаковский сообщил об уничтожении колонны личного состава и техники вблизи Часова Яра.

Напомним, этот населенный пункт, расположенный неподалеку от Артемовска, является одной из следующих целей ВС РФ. Взять его, по мнению экспертов, довольно сложно, однако если установить контроль над близлежащими селами и использовать их в качестве плацдарма для окружения Часова Яра, задача все же будет успешно выполнена.