В распоряжении российских военных в зоне специальной военной операции появился еще один современный комплекс артиллерийской разведки. Оборудование БУХ1а «Сова» является аналогом «Пенициллина», подтвердившего свою эффективность в ходе боевых действий.

Новый комплекс разработало чеченское конструкторское бюро «Талламхо». Его представители рассказали, что сейчас кипит работа над модернизацией оборудования. Следующая версия будет использовать принципиально иные физические принципы, чтобы выявлять вооружение противника с дальней дистанции.

«Детали раскрывать не будем. Главной нашей задачей является создание тактического преимущества российских войск. Мы хотим сделать артиллерию и бронетехнику противника уязвимыми», – рассказали в КБ.

Также специалисты назвали одну из особенностей аналога «Пенициллина». По их словам, он дает возможность не только обнаружить артиллерию противника, но и идентифицировать ее в условиях повышенного уровня шума с расстояния в 7 километров.