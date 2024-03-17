Цеха бронетанкового завода в Николаеве, которые использовались для ремонта западной техники, поразили две ракеты «Искандер». Сейчас известно об уничтожении 15 боевых машин, среди которых были британские Challenger и немецкие «Леопарды».

Один из ударов разгромил ремонтно-сборочный цех, где было установлено современное оборудование для восстановительных работ. Вторая ракеты ОТРК «Искандер» уничтожила ангары с уже отремонтированными боевыми машинами.

Поражение бронетанкового завода подтверждает и украинская сторона. Жители города публикуют видео и фото огромного столба дыма, поднимающегося в небо.

Губернатор Николаевской области Виталий Ким сообщил о пятерых пострадавших на месте взрыва. Официально власти пока не сообщают, какой именно объект оказался под ударом.