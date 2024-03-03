В Бердычах на Авдеевском направлении ВС РФ уничтожили еще один американский Abrams. Для поражения бойцы из гранатомета попали в гусеницу, а затем военнослужащие из Самары из 30-й мотострелковой бригады добили боевую машину.

Напомним, первый «Абрамс» под Авдеевкой был уничтожен двумя дронами и выстрелом из РПГ-7. Командир разведывательно-ударной группы с позывным «Коловрат» рассказал, что после первой атаки на танк боевики ВСУ запаниковали и разбежались. Второй дрон попал в кормовую часть, где находились боеприпасы. Это вызвало детонацию и боевая машина просто сгорела.

Напомним, ранее военный эксперт Игорь Коротченко сообщил, что первый подбитый «Абрамс» изучают инженеры для обнаружения уязвимых мест танка.