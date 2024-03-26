Российские ВС продолжают избавлять Украину от западных систем противовоздушной обороны. Они подтвердили, что ударом по Киеву 25 марта были уничтожены сразу два зенитно-ракетных комплекса Patriot, прикрывавших аэропорт Жуляны.

Кроме того, в ВС РФ сообщили, что экипажи комплексов ПВО состояли из иностранных наемников. Это вполне логично, так как украинские боевики обучались использованию ЗРК в ускоренном режиме и вряд ли сумели освоить всех их функции.

Ракеты ВС РФ, выпущенные из Крыма, достигли украинской столицы буквально за 3 минуты. Сразу после этого в Киеве прогремели мощные взрывы. По имеющейся информации, помимо комплексов ПВО, были поражены также здания ГУР и СБУ – спецслужб, готовящих диверсии и теракты на территории России.