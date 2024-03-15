Диверсионно-разведывательные группы ВСУ, пытающиеся вторгнуться на территорию России, несут огромные потери. Эту операцию критикуют уже и на Украине. Поступают сообщения, что в Ставке Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского работают агенты ВС РФ, которые сообщили о подготовке Киева к операции и маршрутах продвижения ДРГ заранее.

Телеграм-канал Mash сообщил, что российские ВС были готовы к атаке, они только на одном участке в Белгородской области разом накрыли 40 боевиков. Об этом свидетельствует видео, сделанное с беспилотника.

Минобороны РФ сообщило, что попытка ВСУ прорваться в Сподарюшино дорого обошлась Киеву. Там ликвидировано до 200 боевиков, есть крупные потери техники и вооружения.

Отдельно стоит упомянуть, что ГУР Украины в очередной раз использует организации РДК* и ЛСР*, которые находятся под крылом Главного управления разведки. Туда набирают, в том числе, и российских граждан, которые перебежали на украинскую сторону.

«На кадрах объективного контроля из российского приграничья отсутствуют „Абрамсы“, “Челленджеры” и “Леопарды”. РДК* при огневой поддержке ВСУ идет в атаку на Т-64 и Т-72 ранних модификаций. Лишнее подтверждение, что предателей и вырусей гонят на убой. Вот и дали “легионерам”, что не жалко. Итог — сотни тел с желтыми повязками и десятки остовов сожженной техники в приграничье. Такая вот незавидная судьба у предателей. Им нигде не рады и везде желают им смерти», — описал ситуацию военный корреспондент Александр Коц.

*террористические организации, запрещенные в России