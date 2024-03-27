В ночь на 27 марта ВС РФ нанесли сокрушительный удар по позициям «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) в Новгородке, ДНР.

Телеграм-канал «Донбасский партизан» рассказал, что по общежитию ПАО «Машзавод», которое боевики 3-го отдельного батальона спецназа ВСУ облюбовали под казарму, прилетело сразу две баллистических ракеты.

В результате здание было полностью уничтожено. Кроме того, подорвалась находящаяся рядом техника, звуки вторичной детонации звучали еще длительное время. Также начался сильный пожар, который с трудом потушили сотрудники прибывших на место оперативных служб.

Пока известно только о семи погибших боевиках, но разбор завалов все еще продолжается. Кроме того, 9 военнослужащих ВСУ получили ранения.