В Чугуевском районе Харьковской области ракетным ударом уничтожена система ПВО. Такую информацию РИА Новости предоставил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Ссылаясь на коллег в Харькове, он сообщил, что атака была проведена в 15:07. Местная агентура сразу сообщила об уничтожении зенитно-ракетного комплекса. Эта информация в данный момент проверяется.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил о ранении «важной персоны» ВСУ ударом российских войск по Харькову. Он пояснил, что неизвестное высокопоставленное лицо увезли на окраину города на реанимобиле с кортежем, после чего вертолет санавиации доставил его в Киев. О ком идет речь, установить пока не удалось.