ВС РФ преодолели сопротивление ВСУ в районе населенного пункта Тоненькое под Авдеевкой и продвинулись вперед, рассказали авторы тг-канала «Иди и смотри». Они также отметили, что ВСУ предпринимают попытки перейти в контрнаступление у Орловки и Бердычей.

Цель Киева – остановить продвижение ВС РФ и выиграть время для построения новой линии обороны. Для этого он бросает в бой крупные силы, задействует огромное множество ударных беспилотных аппаратов.

Российские ВС бьют по позициям противника из артиллерии и наносят авиаудары, подавляя их средства поражения.

Сейчас ожесточенные бои идут у всех трех населенных пунктов, ВСУ отчаянно сопротивляются, так как понимают, что освобождение сел откроет перед ВС РФ возможности для дальнейшего наступления.