Российские ВС продолжают наступление по всем фронтам, подавляя сопротивление противника. Портал «Военное обозрение» рассказал о боях в Новомихайловке на Донецком направлении, где наши подразделения выдавливают ВСУ.

31 марта ВС РФ продвинулись на глубину 400 метров и вышли к улицам Центральной и Тимирязева. Активные боевые действия идут в самом центре села, которое позволит открыть путь к Парасковиевке и Константиновке. В последней размещается крупный украинский гарнизон.

Кроме того, Константиновка фактически является самым крупным хабом ВСУ вместе с Часовым Яром. Именно через этот населенный пункт осуществляется вся логистика, боевики в ДНР получают оружие, провизию и боеприпасы.

Согласно сообщениям Минобороны, в Новомихайловке зачищено уже более 20 зданий, над освобожденными территориями реют российские флаги. Противник продолжает сопротивление, но устоять перед ударами артиллерии и авиации он уже не в силах.