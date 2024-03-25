25 марта ВС РФ нанесли ряд ракетных ударов по Киеву. По информации издания украинского издания Kyiv Post, выходящего на английском языке, целями являлись офисы СБУ. Однако издание не уточнило, насколько точными были прилеты.

Согласно информации Телеграм-канала Colonelcassad, российская гиперзвуковая ракета попала по трехэтажному зданию в украинской столице, используемого в качестве офиса Службы безопасности Украины.

В Сети также появилось видео попадания ракеты в здание, в результате чего оно было полностью разрушено. Стоит отметить, что рядом стоящие жилые дома не пострадали. Как отметили комментаторы в соцсетях, это была ювелирная работа, так как в соседних зданиях даже все окна остались целыми.

25 марта Служба безопасности Украины отмечает свой профессиональный праздник.

Как отметили некоторые эксперты, по всей вероятности, ВКС России нанесли удар по офису СБУ гиперзвуковой ракетой «Циркон», которая была запущена с корабля Черноморского флота.