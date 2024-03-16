В ночь на 16 марта ВС РФ атаковали украинский завод «Авиакон» в Сумской области. Это предприятие использовалось для изготовления ударных беспилотников, запасных частей для летательных аппаратов и дронов-камиказде, рассказала «Российская газета».

Отмечается, что завод имел огромное значение для ВСУ, так как там выпускались дефицитные компоненты для самой различной летной техники. В результате удара производственные помещения разрушены, а оборудование уничтожены, поэтому можно говорить о прекращении работы предприятия.

Напомним, украинские власти объявили о принудительной мобилизации жителей Сумской области. Из 22 населенных пунктов, расположенных на границе с Россией, выехали все украинцы, если верить киевским СМИ. Отмечается, что всего из Сумской области вывезли в другие регионы страны 4523 жителя.