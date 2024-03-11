Минувшей ночью в Харькове ударом ВС РФ повредило объект инфраструктуры, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что повреждены здание одного из коммунальных объектов города.

Также под удар попали гостиница и уже упомянутый инфраструктурный объект, который Синегубов почему-то не называет, передает ТАСС.

Напомним, ВС РФ регулярно наносят удары по военным, промышленным и энергетическим объектам в тыловых и прифронтовых регионах Украины. Это дает возможность снижать боеспособность ВСУ, лишать противника техники, вооружения, летательных и надводных беспилотников, разрушать логистику, а также поражать места размещения личного состава.