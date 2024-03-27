На Кинбурнскую косу в Херсонской области прилетел украинский беспилотник, оснащенный ранее не используемым натовским боеприпасом. Российские военные сбили дрон и изучили взрывное устройство.

Командир взвода антидронной защиты с позывным «Скала» раскрыл подробности в интервью РИА Новости.

Он пояснил, что западные конструкторы стремились увеличить дальность действия БПЛА, уменьшив вес боеприпаса. Для этого они использовали неизвестные легкие сплавы, позволившие добиться цели.

Также боец пояснил, что снаряд будет более тщательно изучен, что позволит разгадать состав сплава. Не исключено, что эта информация окажется полезной.

Ранее сообщалось о бойце с позывным «Тихий», который выжил после подрыва сброшенного на него с беспилотника боеприпаса. Военнослужащий провалился в лисью нору и остался невредимым.