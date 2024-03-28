Очередной «Абрамс» уничтожен на Авдеевском направлении, заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Он рассказал, что с американской боевой машиной расправились бойцы 3-й гвардейской бригады. Они недавно получили от Орловской области новый бронеавтомобиль и теперь сумели отличиться, уничтожив пятый Abrams в зоне СВО.

«С первых дней спецоперации мы взаимодействуем в том числе с бойцами из отдельных гвардейских бригад специального назначения. Совсем недавно мы были в гостях у 3-й гвардейской бригады, передали им бронированный автомобиль. Сегодня они в очередной раз отличились на фронте, подбили американский Abrams у Авдеевки», — сообщил Клычков.

Также он добавил, что танк ликвидирован в ходе боевых действий у населенного пункта Бердычи.