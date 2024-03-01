ВС РФ предположительно ликвидировали первую реактивную систему залпового огня M270 MLRS в зоне проведения специальной военной операции. Это следует из видео, опубликованного «Российской газетой».

На кадрах, сделанных разведывательным беспилотником, можно увидеть похожую по очертаниям РСЗО, охваченную пламенем. Под ней пылает разливающееся из бака топливо.

Напомним. РСЗО M270 MLRS поставлялись Киеву вместе с системами HIMARS. Первые отличаются возможностью выпускать одним залпом двенадцать ракет вместо шести. Кроме того, они построены на гусеничном шасси, что обеспечивает улучшенную проходимость.

Всего в распоряжении Киева должно быть 23 РСЗО. В это количество включены немецкие модификации MARS и французские LRU.