В украинском сегменте социальных сетей появился примечательный некролог, свидетельствующий о серьезных проблемах с мобилизацией в ряды ВС Украины. В Донбассе российской армией был ликвидирован 76-летний старший лейтенант ВСУ.

Данная новость примечательна тем, что в настоящий момент возрастные рамки мобилизации на Украине ограничены планкой в 60 лет. Однако погибшему в зоне СВО «молодому» украинскому офицеру было 76 лет. Данная информация наглядно демонстрирует проблемы с призывом в ряды украинской армии.

Известно, что погибший на фронте 76-летний офицер ВСУ Жура Виктор Васильевич служил в 118 бригаде территориальной обороны. Мужчину призвали в ряды украинской армии в декабре 2023 года, поскольку он числился офицером запаса. Его подразделение принимало участие в боях в окрестностях Бахмута и Угледара. Конкретный участок фронта, на котором погиб украинский офицер авторы некролога не уточняют.