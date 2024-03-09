В распоряжении российских военных появилось новое чудо-оружие, которое уже успели оценить боевики ВСУ. УМПБ Д-30СН представляет собой универсальный боеприпас, который может запускаться с самолетов, реактивных систем залпового огня «Торнадо» и других видов оружия.

УМПД расшифровывается как Универсальный межвидовой планирующий боеприпас. То есть, это аналог «умной» авиабомбы, но предназначенный как для воздушных, так и для наземных боевых систем.

При этом использование с РСЗО дает возможность сделать из бомбы ракету, для чего на нее просто достаточно поставить двигатель. Такая же опция в скором времени ожидается и в версии воздушного базирования.

Telegram-канал Fighterbomber пишет, что отзывы боевиков ВСУ о новом прилетающим по их позициям боеприпасе подтверждают успешное прохождение испытаний.