Бригадный генерал польской армии Адам Марчак неожиданно умер по естественным причинам во внеслужебное время. Соответствующий некролог был опубликован оперативным командованием Вооруженных сил Польши на официальной страничке ведомства в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России).

Как следует из опубликованного сообщения, начальник оперативного командования ЕС «Алтея» в Монсе внезапно скончался по естественным причинам в свободное от службы время. По данным издания Rzeczpospolita, высокопоставленный военачальник польской армии был выпускником Высшей офицерской школы механизированных войск.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что бригадный генерал Адам Марчак скончался во вторник 26 марта 2024 года», – сообщает пресс-служба ВС Польши.

Известно, что Адам Марчак принимал участие в военных операциях в Афганистане и Боснии на командных должностях. В середине 2021 года польский генерал был назначен на должность заместителя начальника штаба командования Еврокорпуса в Страстубрге, а позже стал начальником штаба оперативного командования ЕС «Алтея».