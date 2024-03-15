Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа рассказала, что молоко для организма взрослого человека вопреки всеобщему мнению не является полезным. Наоборот, с возрастом у человека все меньше и меньше вырабатывается специальный фермент, помогающий организму перерабатывать молочные продукты.

«С 18 лет молоко вообще употреблять в минимальном количестве нужно. И творог — точно так же в минимальном количестве. Потому что не перерабатывает наш желудочно-кишечный тракт эти продукты», – рассказала специалист.

С возрастом у человека снижается ферментная активность, поэтому следует уменьшать количество потребляемых молочных продуктов. И если у человека нет необходимых для переработки этих продуктов ферментов, то молоко, йогурт, творог не принесут ожидаемой пользы, а наоборот, причинят вред.

Особенно, по словам доктора, стоит следить за рационом детей, в возрасте младше 12-ти лет, так как их иммунная система еще не полностью сформирована. Также внимательно следует относиться и к диете пожилых людей.