Алишер Касимов, восьмой фигурант по делу о террористическом акте в «Крокус Сити Холле», был арестован на два месяца по решению Басманного районного суда Москвы. Соответствующая информация была опубликована в Телеграм-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

По информации пресс-службы Басманного районного суда Москвы, уроженцу Кыргызской Республики Касимову Алишеру Хатамовичу было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт). В качестве меры пресечения подозреваемого заключили под стражу на срок 1 месяц 27 суток.

Напомним, что 24 марта Басманный районный суд Москвы арестовал четверых подозреваемых в совершении террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл». По данным СК РФ, в ходе теракта погибло 139 человек, а еще 182 получили травмы различной степени тяжести. Всего по делу о теракте в «Крокусе» было арестовано 11 человек.