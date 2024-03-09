Серийное производство Россией полуторатонных авиабомб ФАБ-1500 М54, оснащенных УМПК – очень плохая новость для Киева, заявил полковник запаса Эдуард Басурин. Он рассказал подробности о характеристиках боеприпаса.

Весит бомба 1550 килограммов, причем масса боевой части достигает 675,6 кг. После удара она оставляет после себя 15-метровую воронку. Радиус поражения составляет 0,5 км, причем все, кто оказывается в нем, уже не думают о каком-либо сопротивлении. Шансы выжить минимальны.

Благодаря модулю планирования и коррекции бомба может преодолевать большие расстояния после запуска. При этом отклонение от цели равно всего пяти метрам. Мощность у ФАБ-1500 больше, чем у «Искандеров» и «Кинжалов», а вот стоимость – на порядок ниже.

Ранее украинский генерал Сергей Кривонос заявлял, что если на крупный опорник ВСУ прилетает несколько бомб ФАБ-500 или ФАБ-1500 там не остается ничего, кроме воронок.