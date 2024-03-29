Больше 800 воронежцев вернулись со спецоперации после завершения контракта с Минобороны РФ и получили от властей необходимую помощь в возвращении к жизни на гражданке. Больше половины из вернувшихся трудоустроились, сообщил воронежский губернатор А. Гусев.

В официальном тг-канале губернатор пишет, что в местные центры трудоустройства обратилось 40 участников спецоперации. Половине из них подобрали новые места работы. Гусев добавил, что с каждым вернувшимся участником СВО работа по поиску работы ведется индивидуально. Если требуется, демобилизованный проходит переобучение или осваивает новую профессию.

Помощь в трудоустройстве оказывается также бойцам, которые были ранены, прошли лечение и реабилитацию, сказал губернатор. После выписки им индивидуально подбираются «достойные варианты» для трудоустройства. Гусев сказал, что родным раненого бойца иногда приходится менять привычный уклад жизни, в том числе искать новую работу. Поэтому власти оказывают помощь в трудоустройстве также родственникам участника СВО.