Известный российский биолог, научный сотрудник ВолГУ Николай Онистратенко рассказал о таком микроскопическом организме, который известен миру как тихоходка. Это живое существо встречается практически везде, в том числе и в Волгограде. Однако микроскопического размера, около 1 см, люди не замечают тихоходок. Рассмотреть этих существ можно только под микроскопом.

Тихоходка представляет собой беспозвоночный организм, имеющий 8 ног. Эти существа обитают во влажной среде, однако способны выжить без воды и еды на протяжении нескольких лет. Кроме того, они способны выдержать температуру до 100 градусов по Цельсию.

«Теоретически их можно отыскать даже дома в ванной или на кухне. Какая им разница, где обитать? Главное, чтобы была бы влага и пища», – рассказал специалист.

По словам Онистратенко, тихоходки могут впадать в спячку и в этом состоянии выдерживать достаточно серьезные нагрузки, в том числе и радиацию. В спячке тихоходки могут пребывать до 200 лет. Биолог уверен, что эти живые существа способны пережить любые изменения климата, любую пандемию и даже ядерную войну.