Украинский военный эксперт Сергей «Флэш» Бескрестнов заявил об опасности российских FPV-дронов для ВСУ. Он пояснил, что в ходе специальной военной операции ВС РФ быстро переориентировались на выпуск беспилотников самых разных видов и стремительно развивают эту сферу.

Уже через 6 месяцев в распоряжении России будет столько дронов, что они смогут поразить каждого украинского военнослужащего на поле боя. И именно в этом заключается серьезная угроза.

«И днем, и ночью на поверхности, в полосе 6 км, все бойцы будут обнаруживаться и уничтожаться. Вся пехота уйдет под землю. Вся активность в ближней зоне ляжет на управляемых наземных роботов», – заявил Бескрестных.

Портал «Военное обозрение» отмечает правоту киевского эксперта, однако отмечает, что ВСУ тоже используют огромное количество беспилотников на Запорожском направлении у Вербового и Работино. Там с ними очень сложно бороться и единственным способом отразить атаки часто остается уничтожение пункта управления дронами вместе с операторами.