Командир десантно-штурмового взвода 234-го полка 76-й ДШД с позывным «Фидель» попал в ряды ВС РФ осенью 2022 года в ходе частичной мобилизации. Он рассказал порталу RT, о резонансном эпизоде в зоне проведения специальной военной операции.

Произошел он на Запорожском направлении. После контактного боя десантники получили задачу проверить информацию о выходе к опорному пункту эвакуационной группы, поэтому они направились к объекту.

Там уже находилась группа военных.

«Мы из 117-й бригады, немного потерялись. Хлопцы, куда идти?», – спросил один из них, ответив на вопрос, откуда пришло подразделение.

Говорил он с украинским акцентом, поэтому десантники заявили, что окружили группу и предложили сдаться.

Украинские военные попросили не открывать по ним огонь и сложили оружие. Уже потом они узнали, что против их группы в 14 боевиков выступили всего четверо десантников ВС РФ.