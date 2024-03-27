В ходе боевых действий у границы РФ в районе населенного пункта Козинки героизм проявил военный врач ВС России. Он был вынужден занять место командира танка и отлично с этим справился, рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Мы вышли по радиостанции на танковое подразделение, они выслали нам боевую машину и сказали, что нужно будет только корректировать, дать целеуказание. Ничего не оставалось другого, я сел в машину за командира экипажа, выдвинулся на огневую точку, которая находилась на линии соприкосновения с противником, и начал прямой наводкой наносить поражение по противнику», – рассказал сам начальник медслужбы подразделения спецназа.

Он также отметил, что после выполнения боевой задачи подразделение на танке попало под ураганный огонь ВСУ. Боевики задействовали дроны и РПГ-7. В результате после нескольких попаданий боевая машина начала гореть. Однако спецназовцы не растерялись. Они набрали максимально возможную скорость, чтобы немного сбить пламя и успели выехать на безопасное место.