Военнослужащий из ДНР с позывным «Панда» в беседе с военным корреспондентом Юрием Котенком рассказал о способах защиты российской техники от вражеских ударов. Так, он сообщил об уловке, используемой бойцами ВС РФ, чтобы обмануть ПТРК Javelin.

Для этой цели военнослужащие размещали в пяти метрах от танка ведро со смолой, которую поджигали. Оно закреплялось на штангу. Ракета американского противотанкового комплекса из-за такой хитрости теряла цель.

Кроме того, бойцы придумали закреплять в верхней части бронетехники шахтную резинотканевую ленту. Это весьма прочный материал, который при импровизированных испытаниях, проведенных военнослужащими, показал хорошие результаты – лента выдерживала пулеметную очередь, выпущенную с 500 метров.