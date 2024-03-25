Военный хирург группы медицинского отряда специального назначения Сергей Кучиц смог провести уникальную операцию и сохранить поврежденную стопу бойцу, подорвавшемуся на мине «Лепесток» в зоне СВО. Кадры с полученным российским солдатом ранением медик продемонстрировал в Телеграм-канале.

Специалист отметил, что в данном случае бойцу повезло, и стопу удастся сохранить. Однако, как отметил доктор Кучиц, подрыв на мине «Лепесток» чаще всего приводит к ампутации части поврежденной конечности. И хотя в результате подрыва на мине у пациента произошли обширные повреждения мягких тканей стопы и перелом плюсневой кости, доктор смог сохранить стопу. По его словам, военнослужащему повезло, так как не пострадала пяточная и таранная кости.

Операция прошла успешно. Как отметил медик, пострадавшая стопа после восстановления сможет выполнять свою опорную функцию. По прогнозам Сергея Кучица, боец сможет восстановиться в течение пары месяцев.