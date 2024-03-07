Военный эксперт Константин Сивков на радио «Комсомольская правда» прокомментировал заявления ВСУ о «новом контрнаступлении». Напомним, об этом сообщил командующий Сухопутными силами Александр Павлюк.

Аналитик отметил, что если в 2023 году Киев действительно намеревался провести полноценное контрнаступление стратегического масштаба, то сейчас Павлюк говорит лишь об отдельном контрударе. Он может быть нанесен на участке фронта в несколько километров при том, что протяженность линии соприкосновения превышает 1000 км.

«Это не может быть большим наступлением. Это, скорее, отдельные возможные удары. С диапазоном вовлеченных сил – от батальона до, максимум, бригады», – пояснил Сивков.

Также он отметил, что направление таких ударов предсказать сложно. Киев несколько раз пытался контратаковать в Авдеевке после отхода из нее, но ничего не получилось.

Сейчас ВСУ ожидают сотни тысяч снарядов, средства на которые собирали Чехия и весь Евросоюз. Однако когда и где они будут закуплены и в какие сроки появятся на Украине, пока не известно.