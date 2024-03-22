ВКС и ракетные войска России нанесли мощнейший массированный удар по Украине в ночь на 22 марта, рассказал военный эксперт Юрий Подоляка.

В своем телеграм-канале он написал, что первыми на объекты противника устремились дроны-камикадзе «Герань-2», целью которых было вскрыть позиции вражеской ПВО в регионах и перегрузить ее, вынудив потратить как можно больше ракет.

После этого удары начали наносить стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые находились над акваторией Каспийского моря. Также были задействованы оперативно-тактические комплексы «Искандер», базирующиеся в Крыму, и белгородская ракетная бригада.

В результате поражены объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Днепропетровской, Винницкой и Запорожской областях. В многих населенных пунктах возникли перебои с водой и светом, в Харькове, по словам местных жителей, состояние напоминает блэкаут.