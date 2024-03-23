Военный эксперт Игорь Коротченко не сомневается, что следы теракта в Подмосковье ведут на Украину. Он заявил, что преступление связано со специальной военной операцией и а его целью была дестабилизация общественно-политической ситуации в России.

По словам Коротченко, задержанные террористы использовались людьми, которые маскировались под участников ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). На самом деле они принимали участие в операции под чужим флагом. Не исключено, что организатором является Главное управление разведки при Генштабе Украины.

«Украина уже проводила неоднократно теракты на территории России. И проводит их сейчас, используя средства воздушного нападения: атаки критических объектов российской энергоструктуры, нефтеперерабатывающих заводов, диверсий, теракты, убийства видных политических и общественных деятелей на территории России. За этим стоят украинские спецслужбы», – заявил Коротченко.

Он также отметил, что все версии будут рассмотрены максимально тщательно. Однако причастность Киева – главная из них. Украина в последние годы неоднократно организовывала подобные акции. Сейчас она действует так же, как и националисты 30-50 годах, которые убивали ни в чем не повинных мирных жителей.