Военный эксперт Евгений Линин прокомментировал интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу CBS News, в котором политик в панике заявил о неспособности ВСУ сдержать грядущее наступление ВС РФ.

По словам Линина, опасения Зеленского вполне понятны. Он знает, что ВСУ не смогут выстроить надежную оборону. Россия задействует средства поражения, которые способны уничтожать любые фортификации, зачищать целые районы и украинская армия не в силах им противостоять.

Речь идет не только о гиперзвуковых ракетах, но и об авиабомбах, которые ПВО Украины не в состоянии перехватывать.

Линин отметил, что паническое заявление Зеленского – это еще и желание выпросить у Запада новые партии военной помощи. Но даже если ему это удастся, на поле боя ситуация уже не изменится.