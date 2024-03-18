Военный аналитик Иван Коновалов прокомментировал сообщение о строительстве в Румынии крупнейшей в Европе базы Североатлантического альянса. Он пояснил, что такой объект нужен НАТО, чтобы взять под контроль весь Черноморский регион.

По сути, масштабное строительство Альянсу разворачивать не придется. Он использует военный комплекс, который был возведен в Румынии еще во времена Николае Чаушеску. Нужно лишь адаптировать его под нужды НАТО и усовершенствовать инфраструктуру в соответствии с современными тенденциями.

Выбор в пользу Румынии был очевиден, отметил эксперт. Эта страна благодаря выгодному географическому положению дает возможность оперативно перебрасывать силы по Черному морю в любом направлении. При этом у Бухареста вряд ли кто-то спрашивал разрешения на строительство.

Также эксперт отметил, что целю НАТО в Черном море, как и везде, является захват новых территорий.