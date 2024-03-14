ВСУ продолжают получать от Запада огромное количество беспилотников, поэтому атаки дронов на мирные города России будут только усиливаться. Об этом порталу Ura.ru, рассказал военный эксперт Борис Джерелиевский.

Он отметил, что количество запускаемых Киевом дронов постоянно увеличивается, только по Таганрогу удар наносился 41 беспилотным аппаратом. Именно БПЛА сейчас будут представлять самую серьезную угрозу для России.

Напомним, Служба безопасности Украины 13 марта заявила, что несет ответственность за удары по нефтеперерабатывающим заводам в Киришах Ленинградской области, в Рязани и Кстове Нижегородской области.

Джерелиевский заявил, что ПВО России отражает большинство атак, но все же стоит повысить внимание к этой угрозе и принять дополнительные меры для ее устранения.