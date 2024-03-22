Обещанное Зеленским наступление ВСУ уже началось, «сюрпризом», о котором говорил украинский президент, оказались попытки вторжения в Белгородскую и Курскую области, рассказал порталу Ura.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Он пояснил, что эти действия ВСУ направлены на отвлечение внимания ВС РФ от Авдеевского и Донецкого направлений.

«Данные операции связаны с выборами и с целью отвлечь наши части соединения с других участков фронта, в частности, с авдеевского и донецкого направления. Бои идут. Мы даже вынуждены эвакуировать детей из приграничной зоны. Тем не менее враг понес большие потери», — рассказал Дандыкин.

Также он анонсировал наступление перелома в боевых действиях в ближайшее время. Уже сейчас Россия имеет значительное превосходство над ВСУ. Дополнительно к уничтожению противника на поле боя она должна продолжать деморализовать ее массированными ударами по центрам принятия решений.

Поддержка Киева оружием со стороны Запада создает определенные проблемы для российских военных, но это лишь очередной вызов, с которым можно справиться созданием санитарной зоны на Украине.