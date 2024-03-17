Российские ВС в ходе специальной военной операции еще ни разу не применили объемно-детонирующую авиабомбу ОФАБ-9000. Это наиболее мощный неядерный заряд в распоряжении наших войск, мощность которого эквивалентна 44 тоннам тротила, рассказал порталу News.ru военный аналитик Василий Дандыкин.

«Есть, скорее всего, трехтонная авиабомба, также объемно-детонирующего действия, есть экспериментальная ОДАБ-9000, «папа всех бомб» ее назвали, мощностью 44 тонны в тротиловом эквиваленте, самый мощный неядерный заряд у России», – сообщил эксперт.

Он подчеркнул, что бомба экспериментальная, поэтому пока неясно, какой самолет будет использоваться в качестве носителя для нее. Также могут возникнуть определенные сложности с разработкой специального модуля планирования и коррекции, который сможет обеспечить возможность атак с большой дистанции.