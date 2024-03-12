Военный эксперт В. Дандыкин обозначил ключевую цель контрудара ВСУ. Ранее его анонсировал украинский президент В. Зеленский, угрожая россиянам «сюрпризами».

Дандыкин считает, что киевский режим не отказался от своих намерений и планирует нанести главный удар по Крыму. По словам эксперта, в ГУР прорабатывается масштабная атака на российский полуостров, в которой будут использованы различные типы беспилотников, в том числе морские катера-камикадзе.

Эксперт считает, что именно для этого главного удара Киев просит Taurus, а «помощники» британцы предлагают Германии купить эти ракеты и передать ВСУ. Киев хочет получить еще больше Storm Shadow и танков, потому что поставленные Abrams они долго берегли, но были вынуждены бросить на фронт, приводит слова Дандыкина NEWS.ru.

Пока все попытки ВСУ контратаковать являются «имитацией», чтобы скопить силы и бросить всё на удар по Крыму. Дандыкин подчеркнул, что в ГУР постоянно говорят о «плачевном» положении ВСУ на фронте и необходимости хотя бы создать «видимость побед».