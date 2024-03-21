Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью порталу News.ru высказал свои предположения по целям ракетного удара в Киеве утром 21 марта. Он считает, что атака проводилась на один из центров принятия решений.

Аналитик отметил, что эти самые центры сейчас располагаются глубоко под землей, чтобы не подставляться под новые атаки, поэтому была задействована ракета «Кинжал». В дополнение к ней ВС РФ использовали беспилотники-камикадзе и крылатые Х-101.

Кроме того, целями могли быть ЗРК Patriot и другие системы ПВО Киева. По словам Дандыкина, противовоздушная оборона столицы Украины никак не могла перехватить все 30 ракет, как заявляют в офисе Зеленского.