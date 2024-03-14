Украина и Запад намеренно делают заявления о нехватке у Киева личного состава и снарядном голоде, чтобы сбить с толку ВС РФ, считает военный эксперт Виктор Баранец. Он отметил, что не ведется на западную и украинскую пропаганду.

«Они воюют и воюют, солдаты у них не кончаются и не кончаются. Есть у них боеприпасы и есть у них личный состав. И достаточно матерый личный состав, который умеет воевать», — цитирует аналитика портал News.ru.

Нытье о нехватке снарядов не отвечает реальности, высказал свое мнение Баранец.

Также он отметил, что ВСУ упорно сопротивляются российскому наступлению на Работино, так как это стратегически важный населенный пункт. Если ВС РФ возьмут это направление под контроль, они получат плацдарм для продвижения к Славянску и Краматорску в ДНР, чего Киев допускать не хочет.