Запуск авиабомб ФАБ-3000 в массовое производство – это ответ России на угрозы Эммануэля Макрона ввести войска НАТО на территорию Украины. Об этом военный аналитик Александр Артамонов рассказал порталу News.ru.

Он отметил, что после атаки украинских позиций такой авиабомбой все живое в радиусе 35 метров уничтожается. Поэтом использование ФАБ-3000 весьма эффективно деморализует боевиков ВСУ.

По словам Артамонова, массовое производство этих боезарядов существенно усилит российские ВС. Сейчас они уже гораздо чаще используют ракеты ОТРК «Искандер», которые не в состоянии сбить украинская ПВО, а совсем скоро в распоряжении российских войск появится еще и огромное количество планирующих авиабомб.

«Я ожидаю начала производства планирующих авиационных бомб. Это еще страшнее, чем ФАБ-3000. Это и станет ответом на инициативу Макрона», — подвел итог Артамонов.