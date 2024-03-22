Военнослужащие ВСУ в Харькове останавливают все машины подряд и проводят тотальные обыски, сообщило местное пророссийское подполье. Причиной для ужесточения проверок стал ночной ракетный удар.

Напомним, ВС РФ повредили две ТЭС, из-за чего в Харькове не стало света, отопления и воды. Кроме того, прилетели ракеты еще и по одному из стратегических предприятий города, передает ТАСС.

Теперь военные ищут представителей подполья, считая, что ракетные атаки проводились по наводке.

Ранее эксперт Андрей Марочко также рассказал о приезде в Харьков высокопоставленных чинов ВС Украины. Скорее всего, они будет оценивать ситуацию в городе, а также прорабатывать тактику дальнейших боевых действий. Представители командования ВСУ прибыли с усиленной охраной.