В Пекине встретились китайские и натовские военные. Такие встречи организуются восьмой год подряд. Ключевой темой совещания стал российско-украинский конфликта, а также мировая безопасность и другие «вопросы взаимной озабоченности».

Встречи военных представителей двух стран проводятся каждый год – то в Пекине, то в Брюсселе. Стороны заявили, что готовы и дальше «продолжать консультации». Делегация Альянса отметила, что переговоры в этом году носили «взаимовыгодный характер».

Участники совещания обсудили ситуацию на Украине, российскую спецоперацию, а также «вопросы взаимной озабоченности». О каких именно вопросах шла речь, ни одна из сторон встречи не уточнила.

Позже китайское Минобороны в соцсетях сообщило, что специальными темами обсуждения стало взаимодействие Китая и НАТО по вопросам обороны, а также ситуация в мире и регионах.