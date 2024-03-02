Российский паспорт спас военнослужащего ВС РФ с позывным «Мангуст» во время боя в зоне СВО. Боец рассказал, что документ в нагрудном кармане остановил осколок артиллерийского снаряда. Произошло это под обстрелом ВСУ 1 марта, сообщает “Лента.ру”.

Паспорт принял на себя главный удар, осколок проник достаточно глубоко, но «Мангуст» остался жив. Он сообщил, что это третье ранение, причем каждый раз только чудо спасает его от верной гибели.