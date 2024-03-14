В Сети начали появляться подробности неудачной попытки украинских диверсантов прорваться на территорию Белгородской и Курской областей, а также организовать террористические акты в российских регионах, расположенных глубоко в тылу. Об этом в своем материале сообщает издание «АиФ».

Министерство обороны опубликовало кадры с уничтожение украинских боевиков из так называемого Русского добровольческого корпуса (РДК – террористическая организация, запрещенная в России) во время попытки прорваться на территорию России через пограничный пункт Нехотеевка, расположенный в Белгородской области. Безвозвратные потери противника составили более 200 военнослужащих, 7 танков, 3 бронемашины Bradley производства США и 2 БТРа.

При этом 14 марта в Санкт-Петербурге сотрудника ФСБ России было задержано четверо приверженцев РДК по подозрению в организации терактов. По заданию украинских спецслужб, приверженцы праворадикальной идеологии должны были отравить гуманитарную помощь, которая предназначалась для отправки в ДНР бойцам добровольческого подразделения «Эспаньола».