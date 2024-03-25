Российские силы второй раз за сутки атаковали вражеские объекты в разных частях Украины. О ракетных ударах сообщают из Одессы, полтавского Миргорода, Николаева, Кировограда, Кривого Рога, Кременчуга.

По данным тг-канала «Военная хроника», в Одессе русские ракеты уничтожили арсенал, на котором хранились снаряды для украинской армии, а также комплексы противовоздушной обороны с ракетным запасом. Еще одна атака была направлена на бывший санаторий, который был отдан под нужды агентов Службы безопасности Украины.

Ранее в понедельник сообщалось, что ракетные удары ВС РФ ликвидировали центр принятия решений в Киеве. В момент атаки в центре находились высокопоставленные чины Службы безопасности Украины. Под удар попал экс-штаб ГО. Русские ракеты также разбили 2 зенитно-ракетных комплекса Patriot, которые базировались на аэропорту Жуляны.