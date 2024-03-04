Военкор Дмитрий Зименкин выложил в Сеть видео (18+) с псом Балбесом, спасшим жизнь российских военнослужащих.

Собака заметила вражеский беспилотник раньше бойцов и смело бросилась ему навстречу. Пес схватил дрон зубами, что привело к детонации и мощному взрыву. В результате Балбес получил смертельное ранение, но спас бойцов от смерти.

Ранее сообщалось, что пес прибился к российским военным в одном из населенных пунктов и стал любимцем всех бойцов. Он отвечал взаимностью и поэтому бросился защищать друзей, невзирая на риск.

На кадрах записи также показан удар ВС РФ по позициям противника снарядом, на котором написано: «Привет от Балбеса». Так бойцы отомстили врагу за своего любимца.