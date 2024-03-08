Истребители 11 армии ВВС России атаковали польскую САУ KRAB, установка успешно уничтожена, рассказал военный корреспондент Дмитрий Стешин. Он также опубликовал видео ликвидированной вражеской техники, передает News.ru.

По словам военкора, самоходная артиллерийская установка «разложилась на плесень и липовый мед». Атака спровоцировала детонацию боекомплекта, из-за чего на воздух взлетели также ангар, в котором содержалась техника, и несколько боевых машин, идентифицировать которые сейчас практически невозможно.

Напомним, ранее сообщалось, что ВКС РФ применяют «бульдозерную тактику», успешно уничтожая укрепрайоны ВСУ под Авдеевкой, на Запорожском и Артемовском направлениях. Киев пытается выстраивать линию обороны, но мощные планирующие бомбы не дают ему этого сделать.